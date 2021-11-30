Homem invade centro espírita e atira em 3 pessoas em Cachoeiro

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A PM foi acionada na madrugada de domingo para verificar uma tentativa de homicídio. No local, testemunhas contaram que estava acontecendo uma festa quando um homem, usando máscara e peruca, invadiu o centro espírita e acertou uma pessoa com três disparos.

Diante da situação, outro homem tentou intervir e entrou em luta corporal com o criminoso, mas também foi atingido por tiros. Além dessas duas pessoas, uma mulher foi ferida na perna. As três vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas a um hospital da cidade.

A guarnição da polícia prosseguiu até o hospital. Lá, os militares foram informados que o alvo principal dos disparos relatou uma identidade diferente do que testemunhas haviam mencionado no local do crime. E, após levantamentos, descobriram que o homem era foragido da Justiça e usava o nome do irmão.