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Alvo era foragido

Homem invade centro espírita e atira em 3 pessoas em Cachoeiro

Usando máscara e peruca, o suspeito entrou no local, onde acontecia uma festa. Após os tiros, as vítimas foram encaminhadas para o hospital
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 nov 2021 às 10:18

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:18

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem invadiu um centro espírita, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e deixou três pessoas feridas a tiros, no último domingo (28). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o alvo principal dos disparos é um foragido da Justiça e, por isso, usava o nome do irmão dele.
A PM foi acionada na madrugada de domingo para verificar uma tentativa de homicídio. No local, testemunhas contaram que estava acontecendo uma festa quando um homem, usando máscara e peruca, invadiu o centro espírita e acertou uma pessoa com três disparos.
Diante da situação, outro homem tentou intervir e entrou em luta corporal com o criminoso, mas também foi atingido por tiros. Além dessas duas pessoas, uma mulher foi ferida na perna. As três vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas a um hospital da cidade. 
A guarnição da polícia prosseguiu até o hospital. Lá, os militares foram informados que o alvo principal dos disparos relatou uma identidade diferente do que testemunhas haviam mencionado no local do crime. E, após levantamentos, descobriram que o homem era foragido da Justiça e usava o nome do irmão.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A polícia não informou o nome suspeito de atirar nem do que estava foragido. 

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