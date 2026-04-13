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Grande Vitória

Homem invade casa e ataca a ex e adolescente em Cariacica

Agressor de 56 anos foi preso por injúria, ameaça qualificada, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, conforme a Lei Maria da Penha

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2026 às 12:17
Um homem de 56 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva, invadir a residência e agredir a ex-mulher. O caso ocorreu na noite de domingo (12), no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 45 anos, relatou que o filho de 16 anos sofreu uma lesão no joelho ao tentar defendê-la.
O suspeito fugiu antes da chegada da polícia, mas foi contido por moradores do bairro. 'As equipes foram informadas de que o suspeito havia sido detido por populares. Ao chegar ao local, os militares encontraram o indivíduo contido, sendo conduzido à delegacia', informou a PM.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante na Delegacia Regional de Cariacica por injúria, ameaça qualificada, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, conforme a Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Erramos

27/04/2026 às 19:01

Versão anterior desta matéra informava que um bebê também teria sigo agredido. No entanto, essa informação não procede. O título e o texto foram corrigidos. 

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