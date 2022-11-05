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Sul do ES

Homem fica ferido após ser baleado dentro de carro em Itapemirim

Mesmo ferido, ele conseguiu sair do veículo e pedir socorro em um restaurante
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 nov 2022 às 20:34

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 20:34

Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi baleado na manhã deste sábado (5) no bairro Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. Ele estava dentro de um veículo que foi atingido por diversos disparos. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima estava em um automóvel e foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam em uma motocicleta, e fugiram em seguida. A vítima conseguiu sair de dentro do carro e entrou em um restaurante nas proximidades para pedir socorro.
Ele foi socorrido por uma ambulância municipal, mas não foi informado para que hospital foi levado nem seu estado de saúde. O carro onde a vítima estava foi atingido por vários disparos e guinchado para as proximidades da delegacia.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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