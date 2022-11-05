Homem fica ferido após ser baleado dentro de carro em Itapemirim

Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi baleado na manhã deste sábado (5) no bairro Itaipava, em Itapemirim , no Litoral Sul do Estado. Ele estava dentro de um veículo que foi atingido por diversos disparos. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima estava em um automóvel e foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam em uma motocicleta, e fugiram em seguida. A vítima conseguiu sair de dentro do carro e entrou em um restaurante nas proximidades para pedir socorro.

Ele foi socorrido por uma ambulância municipal, mas não foi informado para que hospital foi levado nem seu estado de saúde. O carro onde a vítima estava foi atingido por vários disparos e guinchado para as proximidades da delegacia.