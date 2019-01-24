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Tentativa de homicídio

Homem fica em estado grave após ser baleado em Linhares

Tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (23), no bairro Planalto. Vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada. Estado de saúde é muito grave, segundo a assessoria do hospital

Publicado em 

24 jan 2019 às 12:35

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 12:35

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem não identificado foi baleado na noite desta quarta-feira (23), no bairro Planalto, em Linhares, região Norte do Estado. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da cidade. A vítima está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado de saúde é considerado muito grave.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição seguiu para um lote vazio na rua Valdomiro Pedrotti e encontrou o homem baleado. Ele respirava com dificuldade e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Rio Doce. Como ele estava sem documentação, ainda não foi identificado. Buscas foram realizadas na região, mas o acusado do crime não foi encontrado.
A assessoria de imprensa do hospital informou que o homem foi baleado na cabeça e está na UTI. Seu estado de saúde é muito grave. Até a manhã desta quinta-feira (24), nenhum parente da vítima esteve no local para fazer sua identificação.
Homem fica em estado grave após ser baleado em Linhares
Em nota, a Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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