Homem faz ameaças e acaba morto com tiro da própria arma em Guaçuí

Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, morreu com um tiro no peito Crédito: Polícia Militar

Um homem, identificado como Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer um disparo acidental vindo de sua arma, em Guaçuí , no Caparaó capixaba, segundo a Polícia Militar. Uma testemunha contou aos militares que, momentos antes, ele teria ameaçado dois homens em uma mercearia.

Aos policiais, testemunhas contaram que a vítima estava no estabelecimento, no bairro Manoel Monteiro Torres com uma arma falando que iria matar duas pessoas envolvidas em roubos no bairro. Em seguida, narra a PM, ele saiu do local e começou a manusear a arma na rua e foi atingido por um disparo no peito.

A companheira da vítima confirmou aos policiais que a arma apreendida no local seria de Lielson Gonçalves do Nascimento e já teria visto o objeto com ele outras vezes.