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Região do Caparaó

Homem faz ameaças e acaba morto com tiro da própria arma em Guaçuí

Uma testemunha contou aos militares que, momentos antes, Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, teria ameaçado dois homens em uma mercearia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2024 às 14:10

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 14:10

Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, morreu com um tiro no peito
Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, morreu com um tiro no peito Crédito: Polícia Militar
Um homem, identificado como Lielson Gonçalves do Nascimento, de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer um disparo acidental vindo de sua arma, em Guaçuí, no Caparaó capixaba, segundo a Polícia Militar. Uma testemunha contou aos militares que, momentos antes, ele teria ameaçado dois homens em uma mercearia.
Aos policiais, testemunhas contaram que a vítima estava no estabelecimento, no bairro Manoel Monteiro Torres com uma arma falando que iria matar duas pessoas envolvidas em roubos no bairro. Em seguida, narra a PM, ele saiu do local e começou a manusear a arma na rua e foi atingido por um disparo no peito.
A companheira da vítima confirmou aos policiais que a arma apreendida no local seria de Lielson Gonçalves do Nascimento e já teria visto o objeto com ele outras vezes.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A arma de fogo foi apreendida e entregue à perícia da Polícia Civil para procedimentos cabíveis. 

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