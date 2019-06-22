Homem estupra adolescente na frente de namorado na Serra

Operação logra êxito em encontrar arma e munições de suspeito de estupro em Jacaraípe Crédito: Divulgação/PMES

Um homem é acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos, na noite desta sexta-feira (21), na orla de Jacaraípe, na Serra. A vítima conta que o abusador seria um parente de segundo grau.

Ela disse que voltava da igreja, localizada no mesmo bairro, com o namorado quando o casal foi abordado pelo suspeito, que estava armado e chegou a exigir que os dois mantivessem relação sexual sob a ameaça de que, em caso contrário, ele próprio estupraria a menina. O homem trajava um moletom vermelho tapando o rosto e portava uma pistola calibre 380. Mas acabou reconhecido pela vítima, que diz se tratar de um parente de segundo grau dela.

A jovem acabou sendo estuprada pelo suspeito. Durante o ato sexual, o namorado da vítima conseguiu pegar a arma do suspeito e jogá-la na vegetação do local, momento em que o casal conseguiu fugir e pedir socorro.

Em seguida, o homem acabou sendo capturado por populares no calçadão da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, quando foi ferido na cabeça e tentou se abrigar em um bar da região. A Polícia Militar chegou ao local e se deparou com o suspeito sentado, vestindo bermuda cinza e camiseta verde.

Na versão do envolvido, ele haveria saído para ligar um freezer no bar e que, ao voltar para casa, teria sido agredido por indivíduos que tomaram a sua arma de fogo, segundo ele devidamente registrada.

De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) , a ocorrência foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher em Vitória, com as partes envolvidas e a menor acompanhada pelos pais.

A arma que teria sido utilizada para a ameaça foi encontrada com auxílio de cão farejador, em região de restinga, bem como um carregador e 11 munições, além do celular e chinelo de uma das vítimas e da blusa do acusado. O material foi entregue para a Terceira Regional da Serra.