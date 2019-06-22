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Jacaraípe

Homem estupra adolescente na frente de namorado na Serra

Vítima, de 14 anos, diz que estuprador seria um parente de segundo grau. Caso aconteceu quando casal voltava da igreja, em Jacaraípe

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 15:07

Publicado em 

22 jun 2019 às 15:07
Operação logra êxito em encontrar arma e munições de suspeito de estupro em Jacaraípe Crédito: Divulgação/PMES
Um homem é acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos, na noite desta sexta-feira (21), na orla de Jacaraípe, na Serra.  A vítima conta que o abusador seria um parente de segundo grau.
Ela disse que voltava da igreja, localizada no mesmo bairro, com o namorado quando o casal foi abordado pelo suspeito, que estava armado e chegou a exigir que os dois mantivessem relação sexual sob a ameaça de que, em caso contrário, ele próprio estupraria a menina. O homem trajava um moletom vermelho tapando o rosto e portava uma pistola calibre 380. Mas acabou reconhecido pela vítima, que diz se tratar de um parente de segundo grau dela.
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A jovem acabou sendo estuprada pelo suspeito. Durante o ato sexual, o namorado da vítima conseguiu pegar a arma do suspeito e jogá-la na vegetação do local, momento em que o casal conseguiu fugir e pedir socorro.
Em seguida, o homem acabou sendo capturado por populares no calçadão da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, quando foi ferido na cabeça e tentou se abrigar em um bar da região. A Polícia Militar chegou ao local e se deparou com o suspeito sentado, vestindo bermuda cinza e camiseta verde.
Na versão do envolvido, ele haveria saído para ligar um freezer no bar e que, ao voltar para casa, teria sido agredido por indivíduos que tomaram a sua arma de fogo, segundo ele devidamente registrada.
De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a ocorrência foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher em Vitória, com as partes envolvidas e a menor acompanhada pelos pais.
A arma que teria sido utilizada para a ameaça foi encontrada com auxílio de cão farejador, em região de restinga, bem como um carregador e 11 munições, além do celular e chinelo de uma das vítimas e da blusa do acusado. O material foi entregue para a Terceira Regional da Serra.
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"Chegando no local, iniciamos as buscas com o cão farejador na área de restinga, indicada pelos militares da RP3923. Após o inicio das buscas, o cão sinalizou ativamente em baixo da vegetação, sendo encontrado pelos militares uma arma de fogo", disse um dos policiais envolvidos, no boletim de ocorrência.

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