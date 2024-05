Homem entra em estabelecimento e agride funcionária em Cachoeiro

De acordo com a empresa, o homem entrou no estabelecimento em busca de outro funcionário, após uma batida de trânsito

A funcionária de uma associação de proteção veicular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi agredida com um soco no rosto na tarde desta sexta-feira (24). De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado na delegacia, um homem entrou no estabelecimento em busca de outro funcionário, cobrando satisfações após uma batida de trânsito.