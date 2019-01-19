Homem ejacula na mão de adolescente de 14 anos e é preso em Cariacica

DPJ de Cariacica Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

Cariacica. A mãe, que é vendedora e tem 30 anos, saiu para comemorar com a família após receber a notícia de uma proposta de trabalho. Por volta da 1h deste sábado (19), elas voltaram para casa e o homem pediu para dormir na residência da cunhada, alegando que estava tarde para ir embora. Uma adolescente de 14 anos foi abusada pelo marido da tia após a família participar de uma comemoração em um bar de. A mãe, que é vendedora e tem 30 anos, saiu para comemorar com a família após receber a notícia de uma proposta de trabalho. Por volta da 1h deste sábado (19), elas voltaram para casa e o homem pediu para dormir na residência da cunhada, alegando que estava tarde para ir embora.

Às 6h, a vendedora acordou com a adolescente assustada, relatando que o tio tinha ejaculado na mão dela. A mãe contou à reportagem do Gazeta Online que entrou em desespero e chamou o marido para tirar satisfação com o homem.

"Nunca imaginaria que ele faria isso... Ele já dormiu na minha casa com minha irmã, deixei ele dormir lá. Ele dormiu na sala. Minha filha bateu na porta do meu quarto. Quando abri, ela estava com a mão toda molhada, chorando", disse a mãe da menina. Ela informou, ainda, que ele já teria feito o mesmo com outra adolescente da família.

O tio ainda teria oferecido dinheiro para a menina não contar nada para os pais. A polícia foi acionada, esteve no local e o homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica.

A adolescente foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) para realizar exame de corpo de delito e, de acordo com a mãe dela, não foi constatado nos exames que houve penetração.