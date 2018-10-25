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Levado para a delegacia

Homem ejacula em mulher dentro de Transcol em Vitória

Suspeito foi detido por passageiros até a chegada da polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 17:54

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 17:54

Homem ejacula em cima de mulher dentro de ônibus em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um homem ejaculou em cima de uma operadora de telemarketing, de 36 anos, dentro de um coletivo, por volta de meio-dia desta quinta-feira (25), em Vitória. A vítima embarcou no coletivo da linha 503 (Terminal de Laranjeiras x Terminal de Vila Velha) e sentou em um dos bancos. O acusado, que já estava no Transcol, se aproximou e ficou em pé, no corredor, ao lado da vítima.
Ele fechou e abriu a janela várias vezes para encostar em mim, no meu ombro. Cheguei a colocar a sombrinha no ombro pra tentar impedir que ele encostasse, até que senti como se estivesse molhado meu ombro. Na hora você não acredita que aquilo está acontecendo
Em meio ao desespero, um outro passageiro viu a situação e disse para a vítima pedir ajuda ao cobrador. "Você fica sem reação. Fiquei com medo dele estar armado, com faca, sei lá. Avisei ao cobrador e as pessoas que não tinham percebido se revoltaram. Dois passageiros pegaram ele até a polícia chegar", contou.
> Jovem surta no Transcol e tenta assumir direção na Terceira Ponte
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Vitória.
Homem ejacula em mulher dentro de Transcol em Vitória
VEJA DEPOIMENTO
PRISÃO
Douglas Dias da Silva Crédito: Reprodução
O acusado Douglas Dias da Silva, 20 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.
O ato de importunação sexual se tornou infração penal em 24 de setembro deste ano, ao entrar em vigor a lei 13718/2018, com penas prevista de 1 a 5 anos de reclusão.
Antes, o crime era tratado como contravenção penal, sem previsão de detenção quando preso em flagrante.
Douglas foi autuado pelo delegado Guilherme Sodré, do plantão da Delegacia Regional de Vitória, e deverá ser encaminhado, ainda hoje, para o Centro de Detenção Provisória de Viana.

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