Homem ejacula em mulher dentro de Transcol em Vitória

Homem ejacula em cima de mulher dentro de ônibus em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto

Um homem ejaculou em cima de uma operadora de telemarketing, de 36 anos, dentro de um coletivo, por volta de meio-dia desta quinta-feira (25), em Vitória . A vítima embarcou no coletivo da linha 503 (Terminal de Laranjeiras x Terminal de Vila Velha) e sentou em um dos bancos. O acusado, que já estava no Transcol , se aproximou e ficou em pé, no corredor, ao lado da vítima.

Ele fechou e abriu a janela várias vezes para encostar em mim, no meu ombro. Cheguei a colocar a sombrinha no ombro pra tentar impedir que ele encostasse, até que senti como se estivesse molhado meu ombro. Na hora você não acredita que aquilo está acontecendo

Em meio ao desespero, um outro passageiro viu a situação e disse para a vítima pedir ajuda ao cobrador. "Você fica sem reação. Fiquei com medo dele estar armado, com faca, sei lá. Avisei ao cobrador e as pessoas que não tinham percebido se revoltaram. Dois passageiros pegaram ele até a polícia chegar", contou.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Vitória.

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VEJA DEPOIMENTO

PRISÃO

Douglas Dias da Silva Crédito: Reprodução

O acusado Douglas Dias da Silva, 20 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

O ato de importunação sexual se tornou infração penal em 24 de setembro deste ano, ao entrar em vigor a lei 13718/2018, com penas prevista de 1 a 5 anos de reclusão.

Antes, o crime era tratado como contravenção penal, sem previsão de detenção quando preso em flagrante.