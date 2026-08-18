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Crime

Homem é preso suspeito de tentar estuprar a irmã em Anchieta

Segundo a PM, vítima gritou por socorro e foi ajudada pelo filho; suspeito resistiu à prisão e já havia sido preso por estupro de vulnerável

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 11:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2026 às 11:51

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de tentar estuprar a irmã, de 44, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e foi ajudada pelo filho, que impediu que o crime fosse cometido. 


Com a chegada dos policiais, o suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os militares. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.


A mulher contou aos policiais que estava deitada no quarto quando o irmão entrou e segurou seus braços com força sobre a cama. Segundo ela, o homem tentou estuprá-la, mas ela gritou por socorro.


Na tentativa de impedir o crime, ainda de acordo com a PM, o filho da vítima foi atingido pelo tio com um soco no rosto. O suspeito correu e se escondeu na cozinha da casa. Conforme os policiais, ele se recusava a sair do cômodo e não se entregava.


Diante da suspeita de que o homem pudesse estar armado, os militares utilizaram gás lacrimogêneo para tentar imobilizá-lo. O suspeito, no entanto, conseguiu sair correndo e entrou em luta corporal com os policiais na rua e com outro irmão, de 41 anos.


A Polícia Militar informou que utilizou quatro disparos de munição de borracha e uma arma de choque para conter o homem.


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito já havia sido preso em maio de 2010 pelo crime de estupro de vulnerável e recebeu alvará de soltura em maio de 2019.


Após passar por avaliação médica, o suspeito e os demais envolvidos foram levados para a Delegacia de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro e resistência à ação policial.


Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

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