Homem é preso por manter esposa e dois filhos em cárcere em Cachoeiro

Homem é preso por manter esposa e dois filhos em cárcere em Cachoeiro

O suspeito resistiu à abordagem da PM e foi autuado por cárcere privado qualificado, perseguição e desacato, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da região

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:44

Um homem de 42 anos foi preso por manter a esposa e os dois filhos — um bebê de dez meses e um menino de 12 anos — em cárcere privado e por resistir à ação policial, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (14), após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia sobre o crime e abordar o suspeito. Ele foi localizado com ajuda de câmeras de videomonitoramento enquanto dirigia um carro. O nome dele e o bairro onde o fato ocorreu não foram divulgados para preservar as vítimas.

O homem foi abordado pela PM quando chegou de carro em frente à residência da família, onde estavam a esposa dele, de 33 anos, e os dois filhos do casal. O suspeito se recusou a apresentar documentos aos militares e a sair do veículo. Os policiais precisaram retirá-lo à força e algemá-lo.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por cárcere privado qualificado e perseguição — com base na Lei Maria da Penha —, além de resistência à ação policial, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

