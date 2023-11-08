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Homem é preso por espancar ex-namorada com pedaço de madeira na Serra

A mulher de 18 anos afirmou que o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento; agressões aconteceram na tarde de terça-feira (7), em Balneário de Carapebus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2023 às 14:28

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 14:28

Cleidson Carvalho dos Santos, de 22 anos
Cleidson Carvalho dos Santos, de 22 anos foi preso pelos atos de violência praticados contra a ex de 18 anos Crédito: Divulgação
Uma jovem de 18 anos foi agredida com socos, pedaço de madeira e pontapés na cabeça na tarde de terça-feira (7) em Balneário de Carapebus, na Serra. O suspeito do crime é Cleidson Carvalho dos Santos, de 22 anos, ex-companheiro da vítima e que não aceita o fim do relacionamento.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a jovem contou que tem marcas pelo corpo que se misturam com a violência sofrida ao longo do relacionamento. São diversas cicatrizes de cortes feitos com faca, pauladas e surras com fio.
Ela contou que alguns cortes foram feitos por ela mesma por conta da depressão que sofreu devido às agressões sofridas.
Há dois meses, ela conseguiu se separar de Cleidson. Segundo a jovem, ele não aceita o fim do relacionamento desde então. Na tarde de terça-feira, com a desculpa de pegar documentos, o suspeito foi até a casa dela. Com medo, a vítima preferiu não abrir a porta. No entanto, o homem arrombou a porta e passou a agredi-la. 
“Ele estava gritando, muito nervoso. Disse que ia jogar os documentos da janela. Demorei um pouco pois estava procurando, nervoso, ele arrombou a porta. Na hora que estava chamando a viatura, ele pegou a faca e disse que ia me matar. Não sei de onde tirei tanta força, consegui tirar a faca dele, mas ele deixou uns furos na minha perna e braço”, disse.
Homem é preso após espancar ex-companheira na Serra
Esta faca foi utilizada pelo agressor contra a ex-namorada Crédito: Fabrício Christ
Ela fugiu até a rua com a filha de um ano. Segundo a vítima, ele a seguiu e usou um pedaço de madeira para bater na cabeça dela. A filha de um ano do casal - que estava no colo da mãe - também foi atingida. 
Vizinhos ligaram para a polícia e o suspeito acabou preso. De acordo com a jovem, Cleidson também agredia a filha que ele tinha com outra mulher e que obrigava a jovem a cuidar.
A vítima agora só pensa em voltar a estudar, trabalhar e esquecer o que passou.
Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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