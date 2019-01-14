Homem é preso por agredir mulher dentro de motel

Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde o crime foi registrado Crédito: Rafael Silva

Um casal foi parar na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher neste domingo (13) após o homem, de 39 anos, agredir a esposa dentro de um motel em Viana. De acordo com o boletim registrado pela vítima, o agressor deu tapas e chutes no rosto da mulher, que desmaiou no local.

No boletim, a vítima relata que saiu de casa com o marido por volta das 2h da madrugada para irem ao motel. No local, o homem estava consumindo bebidas alcoólicas quando a vítima percebeu um comportamento estranho.

Ao questionar o marido sobre o que estava acontecendo, o agressor deu um tapa na boca da esposa, que saiu de perto dele. Assim que a mulher voltou para perto do marido, foi atingida com um chute no nariz.

Com o golpe, a vítima chegou a perder os sentidos e desmaiou no local. Assim que se recuperou, a mulher foi ao banheiro lavar o nariz, que sangrava muito, e percebeu que o marido havia fugido do local.

Segundo a vítima, o homem deixou o local porque ela já havia o alertado dizendo que, caso fosse agredida mais uma vez, o denunciaria à polícia. A mulher pediu ajuda para um casal de amigos que a levaram para o hospital.

Para a polícia, a mulher contou que os episódios de violência do companheiro começaram há cerca de dois anos, quando as crises de ciúmes ficaram mais frequentes.

O agressor foi detido na casa onde o casal mora com um filho de seis anos. A vítima também solicitou uma medida protetiva contra o marido.