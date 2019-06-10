Homem é preso por abusar de criança em ponto de ônibus de Colatina

Um homem de 57 anos foi preso em Colatina, região Noroeste do Estado, por abusar sexualmente de um menino de 5 anos. O caso aconteceu em um ponto de ônibus. em frente à rodoviária, no Centro da cidade, na tarde deste domingo (9).
Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por testemunhas que presenciaram a violência sexual. A vítima estava no ponto de ônibus com familiares quando foi molestado pelo acusado. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, junto com as testemunhas, o menino e uma parente da criança.
Na delegacia, a vítima confirmou os abusos. Em nota, a Polícia Civil informou que Nivaldo Mendes dos Santos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.