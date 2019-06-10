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Noroeste do ES

Homem é preso por abusar de criança em ponto de ônibus de Colatina

O acusado foi autuado e encaminhado ao presídio

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 14:52

Publicado em 

10 jun 2019 às 14:52
Delegacia Regional de Colatina, onde o caso foi registrado Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um homem de 57 anos foi preso em Colatina, região Noroeste do Estado, por abusar sexualmente de um menino de 5 anos. O caso aconteceu em um ponto de ônibus. em frente à rodoviária, no Centro da cidade, na tarde deste domingo (9).
> 10 assassinatos que desafiam a polícia no ES
Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por testemunhas que presenciaram a violência sexual. A vítima estava no ponto de ônibus com familiares quando foi molestado pelo acusado. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, junto com as testemunhas, o menino e uma parente da criança.
Na delegacia, a vítima confirmou os abusos. Em nota, a Polícia Civil informou que Nivaldo Mendes dos Santos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.
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