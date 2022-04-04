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Em Nova Venécia

Homem é preso em flagrante por comprar ecstasy pela internet no ES

O suspeito de 26 anos confessou que adquiriu a droga sintética, mas que não sabia quem era o vendedor; material seria entregue pelos Correios, que desconfiou e comunicou a Polícia Federal

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 13:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 abr 2022 às 13:18
Homem é preso em flagrante por comprar drogas pela internet no ES
Homem é preso em flagrante por comprar drogas pela internet no ES Crédito: Polícia Federal
Policias federais da Delegacia de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (4), um homem de 26 anos que receberia uma encomenda contendo drogas sintéticas entregue pelos Correios.
A ação se iniciou após a Área de Segurança dos Correios informar à Polícia Federal que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular, que seguiria para o destinatário em Nova Venécia, Noroeste do Estado, nesta segunda-feira (4)

OUTRO ENDEREÇO

A corporação então solicitou ao juiz local autorização judicial para a realização de entrega controlada, além de mandados de busca para a residência do destinatário da encomenda e para o local de entrega. Segundo a Polícia Federal, temendo justamente uma ação policial, o destinatário das drogas optou por apontar outro endereço que não o dele para o recebimento da encomenda.
Os policiais então acompanharam o momento em que o homem recebia a encomenda e realizaram a prisão em flagrante após a constatação de que no interior do pacote haviam seis embalagens contendo comprimidos de ecstasy. Sem oferecer resistência, o suspeito confessou que adquiriu a droga pela internet, mas que não sabia quem seria o vendedor.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em São Mateus para a formalização de sua prisão em flagrante por tráfico interestadual de drogas e os comprimidos para a devida pesagem e perícia para confecção de laudo toxicológico.
Homem é preso em flagrante por comprar ecstasy pela internet no ES

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