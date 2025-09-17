Praia da Costa

Homem é preso em flagrante após furtar objetos de carro em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, suspeito de 26 anos confessou o crime e já possui longa ficha criminal por furtos e roubos na região

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:30

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado após quebrar o vidro de um carro e roubar objetos no interior do veículo, na Rua São Paulo, na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os militares identificaram que o suspeito poderia ser uma pessoa que costumava se abrigar em um buraco perto da Terceira Ponte, ponto já conhecido pela movimentação do tráfico de drogas e pelo armazenamento de materiais roubados.

Durante as buscas, os policiais reconheceram Gabriel de Oliveira como autor do crime. O homem confessou o furto e indicou o local onde havia escondido os pertences levados. Com ele, foram apreendidas uma bolsa vazia e uma garrafa.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem possui uma extensa ficha criminal, sendo apontado como autor de diversos furtos, roubos e outros crimes na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, na Grande Vitória.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação do editor Murilo Cuzzuol

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta