Homem é preso em flagrante após furtar objetos de carro em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, suspeito de 26 anos confessou o crime e já possui longa ficha criminal por furtos e roubos na região

Mayhan Araujo

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:30

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado após quebrar o vidro de um carro e roubar objetos no interior do veículo, na Rua São Paulo, na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os militares identificaram que o suspeito poderia ser uma pessoa que costumava se abrigar em um buraco perto da Terceira Ponte, ponto já conhecido pela movimentação do tráfico de drogas e pelo armazenamento de materiais roubados.

Durante as buscas, os policiais reconheceram Gabriel de Oliveira como autor do crime. O homem confessou o furto e indicou o local onde havia escondido os pertences levados. Com ele, foram apreendidas uma bolsa vazia e uma garrafa.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem possui uma extensa ficha criminal, sendo apontado como autor de diversos furtos, roubos e outros crimes na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, na Grande Vitória.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação do editor Murilo Cuzzuol

