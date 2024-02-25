Vídeo: perseguição policial com tiros assusta moradores na Serra

Um jovem de 22 anos foi detido e duas adolescentes — de 13 e 15 anos — encaminhadas à delegacia na madrugada deste domingo (25), após uma perseguição policial no bairro Cidade Pomar, na Serra. Imagens mostram que tiros chegaram a ser disparados pela Polícia Militar, causando muita correria e medo em moradores da comunidade que estavam na rua.
A Polícia Militar informou que tudo começou quando policiais foram informados via rádio que um veículo com indivíduos armados estava trafegando entre os bairros Porto Canoa e Eldorado. Os agentes então realizaram buscas e avistaram o automóvel em Cidade Pomar. No entanto, o condutor alvo dos PMs não respeitou às diversas ordens de parada dadas pelos militares.
Em uma das ocasiões, o motorista não teria diminuído a velocidade e teria ido em direção aos militares com o veículo. Neste momento, dois disparos foram efetuados por parte dos policiais. Os tiros não acertaram nenhum dos ocupantes nem o carro.
O veículo continuou a fuga até que colidiu contra um automóvel estacionado na Avenida Palmeira, também em Cidade Pomar. Quando o carro bateu, os ocupantes saíram. Três indivíduos, sendo um homem e duas adolescentes, seguiram até o fim da rua Jacarandá e um quarto suspeito foi no sentido contrário.
Quando a equipe se aproximou dos três indivíduos, o homem teria tentado sacar uma arma e um dos militares efetuou dois disparos. As duas menores, de 13 e 15 anos, que não portavam armas, se colocaram na linha de tiro e os disparos foram cessados. O homem conseguiu fugir por uma escadaria e não foi localizado. O quarto suspeito, de 22 anos, se escondeu em uma residência e foi detido. Ao retornar ao local onde estava o veículo, os policiais realizaram buscas no interior do carro e encontraram uma bucha de maconha. O trio foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Serra, assinou um termo circunstanciado (TC) por desobediência, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. As duas adolescentes também conduzidas à delegacia foram ouvidas e liberadas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.