Vídeo: perseguição policial com tiros assusta moradores na Serra

Em uma das ocasiões, o motorista não teria diminuído a velocidade e teria ido em direção aos militares com o veículo. Neste momento, dois disparos foram efetuados por parte dos policiais. Os tiros não acertaram nenhum dos ocupantes nem o carro.

O veículo continuou a fuga até que colidiu contra um automóvel estacionado na Avenida Palmeira, também em Cidade Pomar. Quando o carro bateu, os ocupantes saíram. Três indivíduos, sendo um homem e duas adolescentes, seguiram até o fim da rua Jacarandá e um quarto suspeito foi no sentido contrário.

Quando a equipe se aproximou dos três indivíduos, o homem teria tentado sacar uma arma e um dos militares efetuou dois disparos. As duas menores, de 13 e 15 anos, que não portavam armas, se colocaram na linha de tiro e os disparos foram cessados. O homem conseguiu fugir por uma escadaria e não foi localizado. O quarto suspeito, de 22 anos, se escondeu em uma residência e foi detido. Ao retornar ao local onde estava o veículo, os policiais realizaram buscas no interior do carro e encontraram uma bucha de maconha. O trio foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.