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Tráfico

Homem é preso com quase 3 kg de maconha e material para embalar drogas em Linhares

Suspeito confessou à Polícia Militar que usaria embalagens do tipo Zip Lock para fracionar os entorpecentes; ele foi autuado por tráfico

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 12:45

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

01 ago 2026 às 12:45
Homem é preso com quase 3 kg de maconha em Linhares
Homem foi preso com quase 3 kg de maconha em Linhares Divulgação | PMES

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (31), no bairro Jocafe I, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Com ele, a Polícia Militar apreendeu quase três quilos de maconha, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.


Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito caminhando com uma pochete pendurada no pescoço. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, olhou várias vezes para trás e acelerou os passos, atitude que motivou a abordagem.


Durante a revista, os policiais encontraram R$ 32 em dinheiro, um aparelho celular e cerca de 400 embalagens plásticas do tipo Zip Lock, frequentemente utilizadas para acondicionar drogas. Questionado sobre a finalidade do material, o homem apresentou versões contraditórias e, em seguida, confessou que havia adquirido as embalagens para fracionar aproximadamente três quilos de maconha que estavam guardados em sua residência.


Na casa do suspeito, os militares localizaram, dentro de um guarda-roupa, nove porções de maconha, com cerca de 25 gramas cada, e quatro tabletes da droga, totalizando aproximadamente 2,96 quilos. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha, que, segundo a polícia, era utilizada para o fracionamento da droga.


O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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