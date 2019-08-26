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Tráfico de drogas

Homem é preso com mais de 1,2 mil pinos de cocaína em Aracruz

Um adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a abordagem

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:39
Junto com os suspeitos, foram encontrados R$ 1.700,00 em espécie, 1219 pinos de cocaína e 315 papelotes da mesma substância, além de 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 975 gramas Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Militar no fim de semana em Aracruz, no Norte do Estado. Um homem foi preso e um adolescente apreendido durante a abordagem no bairro Nova Conquista.
De acordo com o boletim de ocorrência, militares da Força Tática avistaram um veículo parado nas proximidades de uma área de mata. Ao questionar moradores da localidade sobre quem seria o proprietário do veículo, eles disseram que um rapaz desconhecido teria estacionado há poucos minutos e saído do local a pé. Momentos depois, os policiais visualizaram dois indivíduos se aproximando e destravando o carro.
> Polícia apreende mais de 100 quilos de maconha em Vila Velha
Ao abordar os suspeitos, os mesmos tentaram fugir pelas ruas do bairro, mas foram presos logo em seguida. Junto com os suspeitos, foram encontrados R$ 1.700,00 em espécie. Já no veículo foram localizados 1219 pinos de cocaína e 315 papelotes da mesma substância, além de 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 975 gramas.
> Homem que agrediu ex com pé de cabra no ES já matou mulher em 2005
Em nota, a Polícia Civil disse que o conduzido foi identificado como Daniel Araujo Fracalossi dos Santos, 23 anos. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e com agravante por sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. Daniel foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Já o adolescente, de 17 anos, responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Justiça.
 

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