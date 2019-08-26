Homem é preso com mais de 1,2 mil pinos de cocaína em Aracruz

Junto com os suspeitos, foram encontrados R$ 1.700,00 em espécie, 1219 pinos de cocaína e 315 papelotes da mesma substância, além de 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 975 gramas

De acordo com o boletim de ocorrência, militares da Força Tática avistaram um veículo parado nas proximidades de uma área de mata. Ao questionar moradores da localidade sobre quem seria o proprietário do veículo, eles disseram que um rapaz desconhecido teria estacionado há poucos minutos e saído do local a pé. Momentos depois, os policiais visualizaram dois indivíduos se aproximando e destravando o carro.