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Itapemirim

Homem é preso com arma, munição de fuzil e touca-ninja em carro na BR 101

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, fiscalização foi feita na noite dessa quarta-feira (3), em frente ao posto da PRF, na localidade de Safra
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:36

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:36

poSafra
O homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município. Crédito: Divulgação/PRF
Um policiamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, na localidade de Safra, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resultou na prisão de um homem nesta quarta-feira (3). De acordo com a corporação, o indivíduo portava uma arma, munição de fuzil e touca-ninja dentro do carro. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
A abordagem ocorre por volta de 19h30. Durante policiamento, a equipe da PRF deu ordem de parada uma caminhonete Toyota Hilux e, em fiscalização no interior do veículo para verificação de medidas administrativas de trânsito, foi encontrada uma pistola da marca Taurus, modelo G2C, 9 milímetros, carregada, além de três carregadores municiados e prontos para uso, entre as poltronas.
De acordo com a PRF, nesse mesmo compartimento, havia ainda uma balaclava preta (uma espécie de capuz) estilo “ninja” e também uma munição de fuzil. A equipe encontrou também uma mochila contendo uma porção de maconha, um dichavador (utilizado para preparar fumo para o consumo) e três invólucros de papel de seda.
Interrogado pela PRF, o homem abordado disse possuir uma propriedade rural, alegou que usa a arma de fogo para a própria proteção, dizendo ainda que esqueceu de tirá-la do carro antes de retornar para a própria residência em Cachoeiro de Itapemirim. Sobre a touca, ele disse que era usada devido ao frio na propriedade, alegando ainda que a munição de fuzil teria ganhado de um conhecido.
A PRF deu voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados pela corporação em relação ao suspeito.

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