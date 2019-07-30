Homem é preso com arma após ameaçar familiares no Sul do ES

A polícia prendeu também nesta segunda-feira (29) uma dupla na zona rural de, no Sul do Estado. Dois homens estavam na localidade do Frade, próximo a um posto de combustíveis, com uma garrucha de um cano. Segundo os militares, denúncias anônimas indicavam que dois homens em uma motocicleta estariam tentando arrombar um comércio.