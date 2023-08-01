Homem é preso com 10 toneladas de trilhos furtados em Cachoeiro

Prisão foi no último domingo (30), em um galpão em construção no distrito de São Joaquim Crédito: Divulgação/PCES

Um homem foi preso no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim , com cerca de 10 toneladas de trilhos ferroviários furtados. A prisão faz parte de uma operação da Polícia Civil que investiga furtos na malha ferroviária do sul Espírito Santo. Segundo a PC, o crime é considerado um grave dano ao patrimônio nacional, já que o prejuízo por quilômetro de ferrovia destruído ultrapassa a barreira de R$ 1 milhão.

A prisão foi no último domingo (30), dentro de um galpão em construção em São Joaquim, em uma ação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro. Conforme informações da Polícia Civil, o homem, que não foi identificado, é receptador de parte dos trilhos furtados na última das ações do grupo criminoso. Após a apreensão, ao menos três pessoas envolvidas no crime foram identificadas e serão indiciadas, com possibilidade de representação por prisões provisórias, informou a PC.

Trilhos furtados foram encontrados pela Polícia no galpão. Crédito: Divulgação/PCES

A “Operação SIOUX” investiga grupos criminosos especializados que vêm subtraindo trilhos e madeira utilizada em ferrovias do sul do Estado. Segundo o delegado titular do DEIC, Dr. Rafael Amaral, com essa última prisão, já são ao menos cinco ações do departamento, tanto com prisões de suspeitos, quanto com a apreensão de material subtraído da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima.

O homem preso no último domingo (30) foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado pelo crime de receptação, com pena de até quatro anos de prisão.

Operação SIOUX

Segundo a Polícia Civil, diversas diligências foram realizadas nos últimos meses, no âmbito da Operação SIOUX, com a finalidade de descobrir a autoria e prender os responsáveis pelos furtos. As investigações continuam para identificar mais suspeitos.