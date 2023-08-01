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Receptação

Homem é preso com 10 toneladas de trilhos furtados em Cachoeiro

Segundo a polícia, o crime é considerado um grave dano ao patrimônio nacional, já que o prejuízo por quilômetro de ferrovia destruído ultrapassa a barreira de R$ 1 milhão
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 ago 2023 às 16:49

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 16:49

Homem é preso com 10 toneladas de trilho roubado em Cachoeiro de Itapemirim
Prisão foi no último domingo (30), em um galpão em construção no distrito de São Joaquim Crédito: Divulgação/PCES
Um homem foi preso no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, com cerca de 10 toneladas de trilhos ferroviários furtados. A prisão faz parte de uma operação da Polícia Civil que investiga furtos na malha ferroviária do sul Espírito Santo. Segundo a PC, o crime é considerado um grave dano ao patrimônio nacional, já que o prejuízo por quilômetro de ferrovia destruído ultrapassa a barreira de R$ 1 milhão.
A prisão foi no último domingo (30), dentro de um galpão em construção em São Joaquim, em uma ação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro. Conforme informações da Polícia Civil, o homem, que não foi identificado, é receptador de parte dos trilhos furtados na última das ações do grupo criminoso. Após a apreensão, ao menos três pessoas envolvidas no crime foram identificadas e serão indiciadas, com possibilidade de representação por prisões provisórias, informou a PC.
Homem é preso com 10 toneladas de trilho roubado em Cachoeiro de Itapemirim
Trilhos furtados foram encontrados pela Polícia no galpão. Crédito: Divulgação/PCES
A “Operação SIOUX” investiga grupos criminosos especializados que vêm subtraindo trilhos e madeira utilizada em ferrovias do sul do Estado. Segundo o delegado titular do DEIC, Dr. Rafael Amaral, com essa última prisão, já são ao menos cinco ações do departamento, tanto com prisões de suspeitos, quanto com a apreensão de material subtraído da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima.
O homem preso no último domingo (30) foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado pelo crime de receptação, com pena de até quatro anos de prisão.

Operação SIOUX

Segundo a Polícia Civil, diversas diligências foram realizadas nos últimos meses, no âmbito da Operação SIOUX, com a finalidade de descobrir a autoria e prender os responsáveis pelos furtos. As investigações continuam para identificar mais suspeitos.
A PCES informou que o nome da operação é uma homenagem a uma etnia indígena de mesmo nome, que, sob a liderança dos Chefes Touro Sentado e Cavalo Louco, foi dizimada no ano de 1876, durante a batalha de Little Bighorn, no atual estado de Montana, resultando na morte de mais de 10  mil indígenas, após determinação e imposição do governo americano em abrir estradas de ferro dentro de territórios indígenas, dentre as quais, a famosa Rota Bozeman.

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