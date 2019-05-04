Homem é preso carregando caixa d'água na cabeça em Vila Velha

04/05/2019 - Homem é preso carregando caixa d'água na cabeça, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ele disse que roubou a caixa para vender e usar drogas Crédito: André Ferreira Quindeler/Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso, na manhã deste sábado (4), em Vila Velha, carregando uma caixa d'água de 500 litros na cabeça. A imagem inusitada chamou a atenção do policial André Ferreira Quindeler, que é saxofonista da banda da Polícia Militar e responsável pela prisão.

"Era por volta de 8 horas. Estava tomando café da manhã, em casa, quando recebi num grupo de WhatsApp do bairro a informação de que alguém havia pulado o muro de uma loja de materiais de construção perto da minha casa. Quando olhei pra fora, vi o homem com uma caixa de água de 500 litros na cabeça. Parecia um cogumelo gigante”, conta.

"Eu me arrumei, peguei meu armamento e saí de casa procurando o rapaz. Vi que meu irmão também estava sabendo do caso e também estava atrás do bandido", disse o policial.

Nas proximidades do loteamento Colina de Vila Velha, no bairro Ataíde, os dois encontraram Clayton Bise carregando a caixa d'água, facas e cachimbos para o consumo de drogas. "Me identifiquei como policial e ele se rendeu", afirma André.

04/05/2019 - Material apreendido com o homem preso por furtar caixa d'água no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ele disse que roubou a caixa para vender e usar drogas Crédito: André Ferreira Quindeler/Divulgação