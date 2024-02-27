Homem é preso após tentar beijar funcionária à força em shopping no ES

O próprio segurança disse que presenciou o momento em que o homem tentou beijar a mulher pela segunda vez. O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e depois levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Em nota, a administração do shopping informou que "ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe de segurança agiu prontamente, contendo a situação e acionando a Polícia Militar. O suspeito de assediar a funcionária de uma de nossas lojas foi conduzido à delegacia. O shopping prestou todo atendimento e apoio à colaboradora, ficando à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".