Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vila Velha

Homem é preso após tentar beijar funcionária à força em shopping no ES

Vítima, que trabalha em uma loja do local, disse à polícia que vinha sendo importunada pelo suspeito há cerca de um mês no seu local de trabalho

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2024 às 10:44
Um homem de 24 anos foi detido após tentar beijar uma jovem de 22 anos à força por duas vezes, na noite da última segunda-feira (26), em um shopping de Vila Velha. A vítima estava dentro do local de trabalho dela, em uma loja, quando foi surpreendida pelo suspeito. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a jovem contou que há cerca de um mês é importunada por esse homem no local de trabalho dela. Na segunda-feira, o suspeito entrou na loja, segurou o braço da vítima e tentou beijá-la à força. Ela conseguiu se soltar e pediu ajuda do segurança do shopping. 
O próprio segurança disse que presenciou o momento em que o homem tentou beijar a mulher pela segunda vez. O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e depois levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em nota, a administração do shopping informou que "ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe de segurança agiu prontamente, contendo a situação e acionando a Polícia Militar. O suspeito de assediar a funcionária de uma de nossas lojas foi conduzido à delegacia. O shopping prestou todo atendimento e apoio à colaboradora, ficando à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Importunação sexual Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados