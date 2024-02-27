Homem é preso após tentar beijar funcionária à força em shopping no ES

Um homem de 24 anos foi detido após tentar beijar uma jovem de 22 anos à força por duas vezes, na noite da última segunda-feira (26), em um shopping de Vila Velha. A vítima estava dentro do local de trabalho dela, em uma loja, quando foi surpreendida pelo suspeito.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a jovem contou que há cerca de um mês é importunada por esse homem no local de trabalho dela. Na segunda-feira, o suspeito entrou na loja, segurou o braço da vítima e tentou beijá-la à força. Ela conseguiu se soltar e pediu ajuda do segurança do shopping.
O próprio segurança disse que presenciou o momento em que o homem tentou beijar a mulher pela segunda vez. O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e depois levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em nota, a administração do shopping informou que "ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe de segurança agiu prontamente, contendo a situação e acionando a Polícia Militar. O suspeito de assediar a funcionária de uma de nossas lojas foi conduzido à delegacia. O shopping prestou todo atendimento e apoio à colaboradora, ficando à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".