Um homem de 25 anos foi preso na noite desta quinta-feira (01), no bairro Acapulco, em Marataízes, no Litoral Sul, depois de invadir a casa da ex armado e retirar o filho, um bebê de dois anos, à força da residência
Segundo a Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, chegou armado na casa da sua ex-companheira com ameaças para pegar o filho. Ele deixou o local com a criança no carro dele.
Nas buscas, o homem foi localizado com a criança, e o revólver calibre 32, com numeração raspada e mais quatro munições intactas, foi encontrado dentro do carro. Ele foi conduzido para a delegacia de Itapemirim e a criança entregue à mãe.
A polícia reforça que toda violência doméstica deve ser denunciada pelos telefones 181 ou 190.
Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes