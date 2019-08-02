Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebê de 2 anos

Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes

Acusado chegou armado na casa da ex-companheira. PM localizou ele e devolveu a criança à mãe

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 13:06

Publicado em 

02 ago 2019 às 13:06
Homem pega filho a força e acaba preso Crédito: Divulgação Polícia Militar
Um homem de 25 anos foi preso na noite desta quinta-feira (01), no bairro Acapulco, em Marataízes, no Litoral Sul, depois de invadir a casa da ex armado e retirar o filho, um bebê de dois anos, à força da residência
Segundo a Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, chegou armado na casa da sua ex-companheira com ameaças para pegar o filho. Ele deixou o local com a criança no carro dele.
Nas buscas, o homem foi localizado com a criança, e o revólver calibre 32, com numeração raspada e mais quatro munições intactas, foi encontrado dentro do carro. Ele foi conduzido para a delegacia de Itapemirim e a criança entregue à mãe.
A polícia reforça que toda violência doméstica deve ser denunciada pelos telefones 181 ou 190.
Homem é preso após invadir casa da ex e pegar filho à força em Marataízes
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados