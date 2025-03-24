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Tentou golpear as vítimas

Homem é preso após fazer arrastão e ameaçar matar vítimas com faca em Vila Velha

Em um dos assaltos, o homem tentou golpear a vítima no pescoço, mas a pessoa conseguiu se defender

Publicado em 24 de Março de 2025 às 08:37

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 mar 2025 às 08:37
Viaturas da Polícia Militar
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem, identificado como Elson Felipe Ferreira de Souza, foi preso após realizar uma arrastão no Centro de Vila Velha, na noite de domingo (23). Com uma faca, o suspeito ameaçava as vítimas e chegou a tentar golpear uma delas no pescoço. Por medo, todas entregaram os objetos, sendo três celulares e um carro.
Segundo o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu quando ele tentava ligar o veículo de uma das vítimas, que estava estacionado em um estabelecimento de fast food. O proprietário do veículo foi rendido quando o assaltante chegou abrindo a porta do carona.
Durante o anúncio do assalto, o criminoso também tentou machucar o condutor. Conforme o dono do carro contou à polícia, houve até uma tentativa de esfaqueá-lo com a arma, mas ele atingiu o banco. Para se salvar, a vítima pulou do veículo e acionou a polícia.

Mais três vítimas

Após a prisão do suspeito, mais três pessoas relataram à polícia terem sido vítimas de Elson e contaram que foram ameaçadas com faca e tiveram seus celulares roubados. Uma das vítimas relatou que sofreu lesões no braço esquerdo e no dedo mínimo provocadas no momento em que tentou se defender das facadas dadas pelo assaltante.
Após ser detido, Elson foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e roubo qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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