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Violência

Homem é preso após estuprar menino de sete anos em Jerônimo Monteiro

O suspeito já havia sido condenado em 2009 por estupro

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 13:40

Publicado em 

31 jan 2019 às 13:40
Maurício foi encaminhado para o presídio de Xuri em Vila Velha Crédito: Divulgação - Polícia Civil
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na localidade de Fazenda Velha, em Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30) dentro da casa da vítima, um menino de sete anos, onde o suspeito, identificado como Maurício Paula da Silva, estava morando de favor há aproximadamente um mês.
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Na casa de três quartos, Maurício dormia sozinho em um e as crianças em outro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, ao acordar, contou para a mãe que o suspeito foi até o quarto, o acordou e levou para o quarto onde cometeu os abusos. A mãe acionou a polícia após tomar conhecimento do fato.
O menino foi encaminhado para receber atendimento médico e para fazer exame de lesão corporal, que constataram uma lesão na vítima. O delegado Ricarte Teixeira contou que o acusado não confessou o crime. 
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Material genético do acusado foi recolhido e encaminhado para análise. Maurício foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha. Maurício já havia sido condenado em 2009 a sete anos de prisão pelo crime de estupro, segundo a Polícia Civil. O Conselho Tutelar acompanha o caso.
 

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