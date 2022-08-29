Homem é preso após comprar computadores furtados da Vale em Vitória

As quatro CPUs haviam sido furtadas em junho e agosto deste ano, do parque industrial da Vale, em Vitória

"O receptador assumiu que comprou quatro CPUs pagando R$ 400 em duas e R$ 300 na terceira. Já na mais moderna, ele disse que não pagou nada, porque estava quebrada. As máquinas são avaliadas em torno de R$ 50 mil"

Ainda segundo a PC, o suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o suspeito de 43 anos responderá em liberdade por furto qualificado, após o indiciamento nas investigações. Os nomes deles não foram divulgados.