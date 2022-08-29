Homem é preso após comprar computadores furtados da Vale em Vitória

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, suspeito de comprar quatro computadores que haviam sido furtados da mineradora Vale. A prisão aconteceu na última quinta-feira (25), em uma lan house no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Por ter ciência da origem criminosa dos equipamentos, ele foi detido por receptação.
De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil, ele admitiu ter adquirido as máquinas por R$ 700. Além dele, o autor do furto – um homem de 43 anos – foi identificado e também confessou os crimes, que aconteceram nos meses de junho e agosto deste ano, em Vitória.
"O receptador assumiu que comprou quatro CPUs pagando R$ 400 em duas e R$ 300 na terceira. Já na mais moderna, ele disse que não pagou nada, porque estava quebrada. As máquinas são avaliadas em torno de R$ 50 mil"
Os computadores foram furtados do Parque Industrial de Tubarão, em Jardim Camburi, em três datas: 1º de junho, 19 de agosto e 21 de agosto. A Polícia Civil chegou até o receptador após identificar o homem que fez os furtos, que, por sua vez, indicou o local onde havia vendido os materiais.
Ainda segundo a PC, o suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o suspeito de 43 anos responderá em liberdade por furto qualificado, após o indiciamento nas investigações. Os nomes deles não foram divulgados.
Acionada pela reportagem, a mineradora Vale informou que "colabora com as autoridades, prestando as informações necessárias e requisitadas".