Homem é preso após assaltar e agredir idoso no Centro de Vitória

Um homem de 19 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22), após assaltar e agredir um idoso de 60 anos, próximo ao viaduto Caramuru, no Centro de Vitória. A vítima ficou gravemente ferida.





Segundo o Inspetor Ronaldo, da Guarda Municipal de Vitória, que atendeu a ocorrência, o senhor passava por uma calçada quando o suspeito se aproximou, simulando estar armado, com a mão por baixo da camisa, no intuito de assaltá-lo.





“O senhor não cedeu e entrou em luta corporal com o indivíduo, que desferiu vários socos e chutes, assim como uma pedrada no rosto dele, aparentemente usando um paralelepípedo. Por fim, quando a vítima já estava no chão, esse rapaz pisou na região da face dele, quase quebrando o pescoço (da vítima), porque o corpo estava na região alta da calçada, e o pescoço dele no meio-fio.”





O suspeito fugiu do local em seguida, levando o celular da vítima. Para tentar despistar as forças de segurança, tirou a camisa pelo caminho, mas acabou sendo localizado com a ajuda das câmeras de videomonitoramento. Ele foi seguido até uma casa na Vila Rubim, onde havia se escondido, e lá acabou detido.





“Quando a gente chegou, ele foi ganhando a parte alta da casa, na área da caixa d’água, próximo às telhas, e não tinha pra onde ir mais, então foi capturado”, relatou o inspetor.





A vítima, que chegou a ficar desacordada, foi socorrida pelo Samu e encaminhada, em estado grave, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas.





Outros três homens, envolvidos na receptação do aparelho, também foram presos. “Essa pessoa que assaltou foi passando o celular para frente. A princípio, ele disse que era para consumir droga. Um passou para outro, que passou para outro e foi repassando. Possivelmente iam dividir o lucro. São pessoas que, de modo geral, têm passagens por tráfico, porte de arma, lesão corporal, furto”, disse o inspetor, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.





Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.