Polícia investiga morte de lavrador após receber sedativo sem prescrição médica

A Polícia Civil investiga a morte de um lavrador, de 39 anos, que deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para tratar uma fratura no queixo. Segundo denúncia de familiares, durante o atendimento, Gilberto Aurich teria recebido doses de sedativo sem prescrição médica e entrado em parada cardiorrespiratória.





O advogado da família de Gilberto, Leandro Sarnaglia, explicou à reportagem que o paciente foi encaminhado do município de Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, para o centro médico na Capital no dia 08 de abril, devido a uma fratura no queixo, provocada por um acidente de moto.





De acordo com Sarnaglia, após receber de um enfermeiro quatro doses de sedativo de uma única vez, sem prescrição médica, Gilberto ficou 12 minutos em parada cardiorrespiratória. O lavrador precisou ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde permaneceu por quase dois meses. Há cerca de duas semanas foi para o quarto, mas morreu na madrugada do último domingo (21).





“Logo depois de entrar na UTI, o paciente foi intubado e permaneceu de maneira inconsciente. Os familiares o visitavam, mas ele não apresentava reação. Quando foi para o quarto, continuou da mesma forma, em estado vegetativo”, detalhou o advogado.