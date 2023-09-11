Homem é preso após agredir e ameaçar mulher com faca em Mimoso do Sul

Um homem foi preso após agredir e ameaçar a companheira com uma faca em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no último domingo (10). A vítima foi socorrida e levada para um hospital do município, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Militar, o fato ocorreu durante uma discussão que começou em uma festa de família e teria sido provocada por ciúmes. Ao chegarem em casa, o homem e a mulher seguiram brigando e ele acabou agredindo a companheira com uma barra de ferro.

Na tentativa de se defender, a mulher pegou um facão e cortou o dedo do agressor, correndo em direção à BR 101, mas foi alcançada pelo suspeito. Nesse momento, o homem a imobilizou e ameaçou a vítima de morte com a faca, mas ele acabou desarmado pela mãe da mulher.

A PM informou que a vítima e o agressor foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhados ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, onde a mulher permaneceu internada. O homem recebeu atendimento e foi liberado em seguida, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.