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Durante briga

Homem é preso após agredir e ameaçar mulher com faca em Mimoso do Sul

Ocorrência foi registrada no último domingo (10); crime teria ocorrido durante uma discussão entre o casal após uma festa de família
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

11 set 2023 às 18:55

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 18:55

Um homem foi preso após agredir e ameaçar a companheira com uma faca em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no último domingo (10). A vítima foi socorrida e levada para um hospital do município, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a Polícia Militar, o fato ocorreu durante uma discussão que começou em uma festa de família e teria sido provocada por ciúmes. Ao chegarem em casa, o homem e a mulher seguiram brigando e ele acabou agredindo a companheira com uma barra de ferro.
Na tentativa de se defender, a mulher pegou um facão e cortou o dedo do agressor, correndo em direção à BR 101, mas foi alcançada pelo suspeito. Nesse momento, o homem a imobilizou e ameaçou a vítima de morte com a faca, mas ele acabou desarmado pela mãe da mulher.
A PM informou que a vítima e o agressor foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhados ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, onde a mulher permaneceu internada. O homem recebeu atendimento e foi liberado em seguida, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 44 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.

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