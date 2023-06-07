Homem é preso após agredir a mãe de 70 anos em Cariacica

Uma mulher, de 70 anos, foi agredida pelo próprio filho, de 45, no bairro Bela Aurora, em Cariacica , na terça-feira (6). A Polícia Militar foi acionada por enfermeiras da Unidade de Saúde do bairro, após uma senhora, que estava acompanhada do irmão, dar entrada com um sangramento no supercílio direito, além de lesões, hematomas no pulso e escoriações.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela PM, a vítima afirmou que teria sofrido uma queda da cama, porém, o laudo médico apontou que os tipos de lesões evidenciavam quadro de violência doméstica à idosa.

Os vizinhos também compareceram na unidade e afirmaram que teria sido o filho da senhora que teria agredido ela. Eles também disseram que ouviram gritos durante a madrugada vindos da residência, que fica a poucos metros da unidade.

Ainda segundo os relatos, o suspeito seria usuário de drogas e vendia os pertences na mãe para comprar entorpecentes. Segundo as enfermeiras, o filho da vítima teria ido à unidade e feito ameaças contra a mãe, porém populares o agrediram com pedaços de madeira e ele correu para a casa, onde residia com a genitora, próximo à Unidade de Saúde.

Os policiais foram até a casa e o suspeito estava no interior do imóvel. O homem disse aos militares que correu para dentro de casa com medo. Ele acabou detido.

O boletim de ocorrência relata que, em conversa com os policiais, o homem afirmou que fez uso de cocaína e encontrava-se visualmente alterado.

O suspeito foi levado até o Pronto Atendimento de Alto Lage, que também fica em Cariacica, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória , e a vítima ficou aos cuidados dos médicos da unidade.