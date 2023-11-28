Homem é preso ao tentar roubar 13 kg de picanha em supermercado de Vitória

Um homem foi preso após tentar furtar 13 quilos de picanha de um supermercado no bairro Santa Lúcia, em Vitória . O caso aconteceu na última segunda-feira (27), e o homem subtraiu ao menos seis peças embaladas a vácuo e colocado em uma mochila. Ao sair do mercado, sem efetuar o pagamento, ele foi abordado por um fiscal do estabelecimento. O detido não teve o nome informado.

O valor somado de todas as picanhas seria de aproximadamente R$ 683,79. Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo foi conduzido algemado no compartimento de segurança da viatura por haver risco de fuga, pois ele já havia tentado fugir quando abordado pelo fiscal.

A Polícia Civil e Militar informaram que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuado em flagrante por furto. Na sequência, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).