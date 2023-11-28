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Em flagrante

Homem é preso ao tentar roubar 13 kg de picanha em supermercado de Vitória

Ao todo, o detido tentou levar 6 peças a vácuo, com valor de quase R$ 700 reais; fiscal o abordou quando o suspeito tentava deixar o estabelecimento com a carne em uma mochila
Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 

28 nov 2023 às 15:46

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 15:46

Um homem foi preso após tentar furtar 13 quilos de picanha de um supermercado no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O caso aconteceu na última segunda-feira (27), e o homem subtraiu ao menos seis peças embaladas a vácuo e colocado em uma mochila. Ao sair do mercado, sem efetuar o pagamento, ele foi abordado por um fiscal do estabelecimento. O detido não teve o nome informado.
O valor somado de todas as picanhas seria de aproximadamente R$ 683,79. Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo foi conduzido algemado no compartimento de segurança da viatura por haver risco de fuga, pois ele já havia tentado fugir quando abordado pelo fiscal.
A Polícia Civil e Militar informaram que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuado em flagrante por furto. Na sequência, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Leiriane Santana é aluna do 26º curso de residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e editado pelo editor Murilo Cuzzuol.

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