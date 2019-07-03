Homem é preso acusado de matar tatuador após cobrança de dívida no ES

A polícia colocou na cadeia o acusado de assassinar o tatuador Hudson Pinto Valadares Júnior a tiros, em Jardim Tropical, na Serra. O homem foi morto ao cobrar uma dívida de R$ 700 do cliente, Thiago de Oliveira, o Esquilo, 24 anos, preso na tarde desta terça-feira (2), no Bairro Cantinho do Céu, na Serra.
O tatuador foi morto em fevereiro de 2016, quando foi ao bairro cobrar a dívida de um serviço que havia prestado a Thiago. “O acusado solicitou o serviço do tatuador, mas não pagou pelas tatuagens. Mesmo assim, Thiago insistiu pedindo novos retoques em outras tatuagens a Hudson, que se negou. Por estar precisando pagar pensão alimentícia ao filho, o tatuador cobrou por duas vezes o valor do serviço, que não foi pago por Thiago. Na terceira vez, ao ir na casa de Thiago cobrar, Hudson foi alvo de disparos”, contou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
Ao ver o tatuador, Thiago chamou por Lucas, primo dele, o qual abriu fogo contra o rapaz. Na tarde de terça-feira, o delegado e a equipe cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça contra Thiago. Ele foi preso em casa, no bairro Cantinho do Céu, e não ofereceu resistência.
“Meu filho nunca se envolveu com drogas, nunca andou armado e morreu covardemente. Apenas porque quis receber o dinheiro das tatuagens que fez”, disse a mãe da vítima.
Também foi cumprido o mandado de prisão contra o comparsa de Thiago, Lucas Venicios Souza Reis, 27 anos. Ele já estava preso por roubo. Os dois negam o envolvimento na morte de Hudson. “Temos elementos de prova suficientes para indicar que eles são os autores deste assassinato”, completou o delegado.
“Nunca perdi a esperança de que um dia os veria presos, pagando pelo que fizeram com meu filho e para não fazerem com o filho de mais ninguém. Eles destruíram minha vida e do meu esposo, de toda minha família. Meu filho era muito carinhoso com todos os irmãos e sobrinhos”, contou a mãe de Hudson.
Os dois acusados foram denunciados pelo Ministério Público pela morte de Hudson, na semana passada. A denúncia foi recebida pela Justiça na mesma semana, fazendo com Thiago e Lucas se tornassem réus da acusação e, agora, aguardam presos pelo julgamento.
Sempre disse que não deixaria meu filho aumentar as estatísticas de crimes que não foram solucionados
Para a mãe de Hudson, saber que os dois estão presos trouxe um sensação de alívio. “Saber que não ficará impunidade é um alívio. Nesta terça-feira, eu recebi a notícia que eu tanto almejava. A ligação do delegado falando que estavam presos. O delegado fez a parte dele, agora a Justiça tem que fazer a parte dela”, desabafou a mãe do tatuador.