Homem é preso acusado de matar tatuador após cobrança de dívida no ES

Thiago de Oliveira, o Esquilo, 24 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, no bairro Cantinho do Céu, na Serra Crédito: Divulgação | PC

A polícia colocou na cadeia o acusado de assassinar o tatuador Hudson Pinto Valadares Júnior a tiros, em Jardim Tropical, na Serra. O homem foi morto ao cobrar uma dívida de R$ 700 do cliente, Thiago de Oliveira, o Esquilo, 24 anos, preso na tarde desta terça-feira (2), no Bairro Cantinho do Céu, na Serra

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O tatuador foi morto em fevereiro de 2016, quando foi ao bairro cobrar a dívida de um serviço que havia prestado a Thiago. “O acusado solicitou o serviço do tatuador, mas não pagou pelas tatuagens. Mesmo assim, Thiago insistiu pedindo novos retoques em outras tatuagens a Hudson, que se negou. Por estar precisando pagar pensão alimentícia ao filho, o tatuador cobrou por duas vezes o valor do serviço, que não foi pago por Thiago. Na terceira vez, ao ir na casa de Thiago cobrar, Hudson foi alvo de disparos”, contou o delegado Rodrigo Sandi Mori , titular da

Ao ver o tatuador, Thiago chamou por Lucas, primo dele, o qual abriu fogo contra o rapaz. Na tarde de terça-feira, o delegado e a equipe cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça contra Thiago. Ele foi preso em casa, no bairro Cantinho do Céu, e não ofereceu resistência.

“Meu filho nunca se envolveu com drogas, nunca andou armado e morreu covardemente. Apenas porque quis receber o dinheiro das tatuagens que fez”, disse a mãe da vítima.

Também foi cumprido o mandado de prisão contra o comparsa de Thiago, Lucas Venicios Souza Reis, 27 anos. Ele já estava preso por roubo. Os dois negam o envolvimento na morte de Hudson. “Temos elementos de prova suficientes para indicar que eles são os autores deste assassinato”, completou o delegado.

“Nunca perdi a esperança de que um dia os veria presos, pagando pelo que fizeram com meu filho e para não fazerem com o filho de mais ninguém. Eles destruíram minha vida e do meu esposo, de toda minha família. Meu filho era muito carinhoso com todos os irmãos e sobrinhos”, contou a mãe de Hudson.

Ministério Público pela morte de Hudson, na semana passada. A denúncia foi recebida pela Justiça na mesma semana, fazendo com Thiago e Lucas se tornassem réus da acusação e, agora, aguardam presos pelo julgamento. Os dois acusados foram denunciados pelopela morte de Hudson, na semana passada. A denúncia foi recebida pela Justiça na mesma semana, fazendo com Thiago e Lucas se tornassem réus da acusação e, agora, aguardam presos pelo julgamento.

Sempre disse que não deixaria meu filho aumentar as estatísticas de crimes que não foram solucionados Mãe da vítima

Para a mãe de Hudson, saber que os dois estão presos trouxe um sensação de alívio. “Saber que não ficará impunidade é um alívio. Nesta terça-feira, eu recebi a notícia que eu tanto almejava. A ligação do delegado falando que estavam presos. O delegado fez a parte dele, agora a Justiça tem que fazer a parte dela”, desabafou a mãe do tatuador.