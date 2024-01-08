Homem é morto por PM ao invadir galpão de móveis em Cariacica

Homem é morto ao invadir galpão em Cariacica Crédito: Yago Araujo

TV Gazeta que Rone Calisto Meira entrou no imóvel pelo telhado e essa seria a segunda vez que ele invadia o espaço. Na primeira, chegou a abrir um buraco no muro. Um homem de 39 foi morto pela Polícia Militar ao invadir um galpão de móveis no bairro Campo Grande, em Cariacica , na noite de domingo (7). O proprietário do local contou à reportagem daque Rone Calisto Meira entrou no imóvel pelo telhado e essa seria a segunda vez que ele invadia o espaço. Na primeira, chegou a abrir um buraco no muro.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, um funcionário da empresa recebeu um alerta de invasão via celular e foi ao galpão. Ao fazer uma ronda externa, constatou que existia uma abertura na lateral e que possivelmente alguém estaria dentro da empresa.

A Polícia Militar foi acionada e policiais fizeram uma varredura no local por aproximadamente 30 minutos, quando localizaram o suspeito escondido em um pequeno armário tampado com uma tábua.

Segundo ocorrência da PM, os militares deram voz de abordagem, mas o homem afirmou que não sairia do local e que não seria preso. Um dos PMs viu que o suspeito estava com uma faca na mão e ordenou que ele a colocasse no chão.

Policiais militares fizeram uma varredura de 30 minutos até encontrar o suspeito Crédito: Yago Araujo

Ainda de acordo com o registro dos policiais, o suspeito teria se levantado com a faca e partido para cima dos militares, afirmando que não seria preso. Um dos PMs, então, atirou três vezes no homem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Polícia Civil foi acionada Crédito: Yago Araujo