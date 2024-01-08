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Bairro Campo Grande

Homem é morto por PM ao invadir galpão de móveis em Cariacica

Segundo boletim de ocorrência da PM, Rone Calisto Meira, de 39 anos, foi morto na noite de domingo (7) após partir para cima de policiais militares com uma faca
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jan 2024 às 08:25

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 08:25

Homem é morto ao invadir galpão em Cariacica
Homem é morto ao invadir galpão em Cariacica Crédito: Yago Araujo
Um homem de 39 foi morto pela Polícia Militar ao invadir um galpão de móveis no bairro Campo Grande, em Cariacica, na noite de domingo (7). O proprietário do local contou à reportagem da TV Gazeta que Rone Calisto Meira entrou no imóvel pelo telhado e essa seria a segunda vez que ele invadia o espaço. Na primeira, chegou a abrir um buraco no muro.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, um funcionário da empresa recebeu um alerta de invasão via celular e foi ao galpão. Ao fazer uma ronda externa, constatou que existia uma abertura na lateral e que possivelmente alguém estaria dentro da empresa.
A Polícia Militar foi acionada e policiais fizeram uma varredura no local por aproximadamente 30 minutos, quando localizaram o suspeito escondido em um pequeno armário tampado com uma tábua.
Segundo ocorrência da PM, os militares deram voz de abordagem, mas o homem afirmou que não sairia do local e que não seria preso. Um dos PMs viu que o suspeito estava com uma faca na mão e ordenou que ele a colocasse no chão.
Homem é morto ao invadir galpão em Cariacica
Policiais militares fizeram uma varredura de 30 minutos até encontrar o suspeito Crédito: Yago Araujo
Ainda de acordo com o registro dos policiais, o suspeito teria se levantado com a faca e partido para cima dos militares, afirmando que não seria preso. Um dos PMs, então, atirou três vezes no homem.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada. 
Homem é morto ao invadir galpão em Cariacica
Polícia Civil foi acionada Crédito: Yago Araujo
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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