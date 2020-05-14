Homem é morto na frente da família com vários tiros em Cariacica

Policiais que foram à residência encontraram pelo menos 30 cápsulas deflagradas no interior do imóvel. Em depoimento à polícia, a esposa da vítima disse que homens encapuzados pularam o muro da casa e invadiram o quintal. Inicialmente a mulher chegou até a pensar que eles apenas passariam pelo local e seguiriam em frente, mas os criminosos entraram na casa e executaram o marido dela.