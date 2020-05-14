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Homem é morto na frente da família com vários tiros em Cariacica

Criminosos invadiram uma residência no bairro Nova Rosa da Penha II na noite desta quarta-feira (13) e executaram um homem de 32 anos com muitos disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 08:25

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 08:25

Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica
O assassinato do catador de caranguejo está sob investigação do DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um catador de caranguejo foi morto dentro de casa com vários tiros pelo corpo, a maioria deles na região da cabeça, na noite desta quarta-feira (13), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Dezessete perfurações foram encontradas na vítima, mas ainda não é possível confirmar a quantidade exata de tiros, porque um tiro pode causar mais de uma perfuração. O homem, que tinha 32 anos, foi assassinado na frente dos dois filhos e também da esposa, segundo as investigações iniciais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.

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Policiais que foram à residência encontraram pelo menos 30 cápsulas deflagradas no interior do imóvel. Em depoimento à polícia, a esposa da vítima disse que homens encapuzados pularam o muro da casa e invadiram o quintal. Inicialmente a mulher chegou até a pensar que eles apenas passariam pelo local e seguiriam em frente, mas os criminosos entraram na casa e executaram o marido dela.

30 tiros

A polícia encontrou essa quantidade de cápsulas deflagradas na casa
polícia não divulgou o nome do homem assassinado para preservar as investigações. A esposa da vítima ainda contou aos policiais que o marido não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e trabalhava como ambulante. Com a pandemia do coronavírus, contudo, ele não estava exercendo a ocupação, e, para sustentar a família, vinha trabalhando na cata de caranguejo.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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