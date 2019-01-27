Homem é morto em estacionamento de hospital em Itararé, Vitória Crédito: Marcelo Prest

Um homem foi morto no estacionamento de um hospital particular em Itararé, Vitória, na manhã deste domingo (27). Segundo imagens de videomonitoramento do hospital obtidas pela polícia, dois homens saíram de um carro vermelho encapuzados e atiraram contra Fabrício Bello Alvarenga, de 22 anos, pelas costas, por volta das 7 horas, que morreu no local.

Your browser does not support the audio element. Homem é morto em estacionamento de hospital , em Vitória

Aparentemente, Fabrício estaria apenas atravessando o estacionamento do hospital para cortar caminho até a avenida Leitão da Silva. Ele morava na esquina com a Rua Marins Alvarino, muito próximo ao hospital. Um familiar da vítima, uma estudante de 21 anos, explicou que que o jovem já havia sido preso diversas vezes durante a adolescência e ainda tinha muitas desavenças.

Ela ressalta que, recentemente, ele havia saído do crime. Fabrício tinha envolvimento com o tráfico de drogas desde os 13 anos de idade, segundo ela. “Ele estava em uma situação tranquila, procurando emprego e namorando. Antes foi bem complicado, mas ele estava totalmente diferente agora. Não sei o que pode ter acontecido", declarou um parente.

Um morador da região, um garçom de 36 anos, relata que ouviu muitos disparos no início da manhã. “Foram muitos tiros. Diziam que o rapaz estava proibido até de ir na praça do bairro porque devia ao tráfico e dedurou muita gente”, declarou o garçom, que também é amigo da família.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram ao local. Segundo a perícia, foram encontradas pelo menos oito perfurações na vítima na perna, no pescoço e também na cabeça.

RELAÇÃO COM MORTES EM BAILE FUNK

O crime em Itararé aconteceu horas antes de um baile funk terminar com duas mortes e onze feridos no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, após um homem chegar em um carro atirando. A Polícia Militar afirmou, por meio de nota, que a hipótese é de que a morte de Fabrício tenha relação com o caso.