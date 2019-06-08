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Violência

Homem é morto em estacionamento após confusão em boate de Cariacica

Quando o motorista manobrava o veículo em marcha a ré, um homem armado com uma pistola calibre 380 atirou pelo menos 11 vezes no carona

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 12:46

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 jun 2019 às 12:46
Assassinato em Campo Grande, Cariacica, na madrugada deste sábado (08) Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi morto e outro foi atingido a tiros no estacionamento de uma boate localizada às margens da BR 262, no bairro Campo Grande, em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 2h deste sábado (8) após um desentendimento dentro do estabelecimento.
Segundo informações da polícia, houve uma confusão na área interna da casa. Dois homens ainda não identificados pela Polícia Civil saíram do local e entraram em um Palio de cor prata.
Quando o motorista manobrava o veículo em marcha a ré, um homem armado com uma pistola calibre 380 atirou ao menos 11 vezes na vítima que estava no banco do carona. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
12385 - Isaac Ribeiro - Homem é morto em estacionamento após confusão em boate de Cariacica - 1.06s - 08-06-19
O motorista foi ferido com dois tiros mas conseguiu fugir correndo e pediu ajuda. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Os funcionários da boate não quiseram comentar o caso. O veículo onde as vítimas estavam foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Os crimes serão investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

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