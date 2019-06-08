Segundo informações da polícia, houve uma confusão na área interna da casa. Dois homens ainda não identificados pela Polícia Civil saíram do local e entraram em um Palio de cor prata.
Quando o motorista manobrava o veículo em marcha a ré, um homem armado com uma pistola calibre 380 atirou ao menos 11 vezes na vítima que estava no banco do carona. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
12385 - Isaac Ribeiro - Homem é morto em estacionamento após confusão em boate de Cariacica - 1.06s - 08-06-19
O motorista foi ferido com dois tiros mas conseguiu fugir correndo e pediu ajuda. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Os funcionários da boate não quiseram comentar o caso. O veículo onde as vítimas estavam foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Os crimes serão investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.