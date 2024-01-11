bairro Interlagos

Homem é morto dentro de casa e corpo é achado por vizinho em Linhares

Testemunhas contaram aos PMs que escutaram gritos de socorro por volta de 4h da madrugada, mas que o autor do crime teria feito ameaças de dentro da casa para que ninguém fosse ajudar
Erika Carvalho

11 jan 2024 às 11:11

Um homem de 58 anos foi encontrado morto dentro da própria casa no início da noite de quarta-feira (10) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, foi um vizinho da vítima que encontrou o corpo. A corporação foi acionada e uma guarnição foi enviada ao local. Lá, testemunhas contaram aos policiais que escutaram gritos de socorro por volta de 4h da madrugada, mas que o autor do crime teria feito ameaças de dentro da casa para que ninguém fosse ajudar. Após saber o que aconteceu, um vizinho da vítima entrou na casa e encontrou o homem já sem vida.
A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não foi possível constatar a causa da morte. A polícia também informou que havia algo na boca da vítima, que não foi possível retirar, nem saber o que era. Segundo o perito, a causa morte só poderá ser definida após necropsia.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e posteriormente, liberado para os familiares.
Corpo de homem de 58 anos é encontrado morto, no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Redes sociais

