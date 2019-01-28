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Execução

Homem é morto com sete tiros na Glória, em Vila Velha

A vítima, conhecida pelo apelido de "Apagão", foi executado em uma região de mata

Publicado em 

28 jan 2019 às 14:27

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 14:27

Homem é morto no bairro da Glória em Vila Velha Crédito: Sullivan Silva
Um homem foi morto a tiros na Rua Mourisco, no bairro da Glória, Vila Velha, por volta de 11h30 desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada sete vezes. A perícia da Polícia Civil está no local.
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Informações colhidas pela reportagem do Gazeta Online no local apontam que o homem era conhecido pelo apelido de "Apagão". Ele foi levado até uma região de mata e atingido com três tiros na cabeça e quatro tiros nas costas. Os moradores afirmam que ele não é conhecido da região e a polícia foi acionada depois que os tiros foram ouvidos.
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Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirma que viu quando um carro parou no local e duas pessoas desceram carregando o homem até a região de mata, onde foi morto. Depois disso, os suspeitos saíram do local.
Com informações de Sullivan Silva

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