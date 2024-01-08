Homem é morto com golpes de faca no meio da rua em Jaguaré

Homem foi assassinado no meio da rua em Jaguaré Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a golpes de faca, no Centro de Jaguaré, no Norte do Estado, na madrugada de domingo (7).

A Polícia Militar informou que foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas relataram à PM que homem, que não teve o nome divulgado, estava com ferimentos no abdômen causados por arma branca. Quando os militares chegaram ao local indicado, a vítima já tinha morrido. Nenhum suspeito foi detido no local.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.