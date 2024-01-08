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No centro da cidade

Homem é morto com golpes de faca no meio da rua em Jaguaré

Vitima recebeu atendimento do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Caso foi registrado na madrugada de domingo (7)
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

08 jan 2024 às 11:49

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:49

Homem foi assassinado no meio da rua em Jaguaré
Homem foi assassinado no meio da rua em Jaguaré Crédito: Reprodução
Um homem foi morto a golpes de faca, no Centro de Jaguaré, no Norte do Estado, na madrugada de domingo (7).
A Polícia Militar informou que foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas relataram à PM que homem, que não teve o nome divulgado, estava com ferimentos no abdômen causados por arma branca. Quando os militares chegaram ao local indicado, a vítima já tinha morrido. Nenhum suspeito foi detido no local.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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