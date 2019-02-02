Homem é morto com 11 tiros no interior de Jaguaré

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado: um delegado, três policiais e falta de um veículo adequado para transportar os presos. Crédito: Divulgação

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado na comunidade de Fátima, zona rural de Jaguaré, região Norte do Estado, na madrugada deste sábado (02). Ele foi assassinado com 11 tiros, de acordo com a perícia. O nome da vítima não foi informado.

Segundo a Polícia Militar, denúncias indicavam que havia um corpo no local. Uma guarnição foi à comunidade e encontrou a vítima, nas proximidades de um campo de futebol. A perícia constatou que o homem foi alvo de 11 disparos de arma de fogo, sendo quatro tiros na cabeça, um no braço direito, um no ombro, dois no tórax, dois nas costas e um na nuca.

Como a região é pouco movimentada, os militares tiveram dificuldade para colher informações e saber as circunstâncias do homicídio. Buscas foram realizadas, mas nenhum acusado foi encontrado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.