Homem é morto após invadir casa para escapar de execução em Vitória

Um homem foi executado dentro da casa de uma moradora após invadir o local para fugir de homens encapuzados em Jesus de Nazareth, Vitória, na madrugada desta sexta-feira (14). Após o crime, os suspeitos levaram o corpo dele para o carro da própria vítima, que estava estacionado em uma rua do bairro, e efetuaram mais disparos. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Paulo Roberto Silva Reis – que não teve a idade informada – foi atingido por tiros em diversas partes, como cabeça, peito, costas e braços.
A Polícia Militar informou que, no início da madrugada desta sexta-feira, foi acionada para verificar informações de moradores que teriam ouvido disparos de arma de fogo na região. A moradora contou aos militares que estava com o filho no quarto quando o homem invadiu a casa para fugir. Em seguida, segundo a mulher, quatro indivíduos encapuzados entraram no local em busca de Paulo Roberto, alvo de tiros dentro da residência.
Ainda conforme a testemunha, os homens encapuzados retiraram o corpo de Paulo Roberto da residência. A PM encontrou o corpo de Paulo Roberto dentro de um carro Ford Ka branco, que pertencia à vítima, e também foi alvo de vários disparos.
A Polícia Militar disse, em nota, que em patrulhamento pelo local, militares localizaram um homem alvejado dentro de um veículo, já em óbito. Segundo testemunhas, após atirarem contra a vítima, os suspeitos do crime levaram o corpo de Paulo Roberto de volta para o carro em que ele estaria anteriormente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e disse que "até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
A corporação destacou que a população pode colaborar com informações ligando para o Disque-Denúncia 181, ou denunciando pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.