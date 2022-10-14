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Bairro Jesus de Nazaré

Homem é morto após invadir casa para escapar de execução em Vitória

Paulo Roberto Silva Reis arrombou uma residência para fugir, mas foi morto dentro do imóvel por suspeitos encapuzados. Suspeitos levaram corpo para o carro dele e efetuaram mais disparos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 out 2022 às 12:02

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:02

Lua cheia e o bairro Jesus de Nazareth em Vitória
Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, onde crime aconteceu Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi executado dentro da casa de uma moradora após invadir o local para fugir de homens encapuzados em Jesus de Nazareth, Vitória, na madrugada desta sexta-feira (14). Após o crime, os suspeitos levaram o corpo dele para o carro da própria vítima, que estava estacionado em uma rua do bairro, e efetuaram mais disparos. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Paulo Roberto Silva Reis – que não teve a idade informada – foi atingido por tiros em diversas partes, como cabeça, peito, costas e braços.
A Polícia Militar informou que, no início da madrugada desta sexta-feira, foi acionada para verificar informações de moradores que teriam ouvido disparos de arma de fogo na região.  A moradora contou aos militares que estava com o filho no quarto quando o homem invadiu a casa para fugir. Em seguida, segundo a mulher, quatro indivíduos encapuzados entraram no local em busca de Paulo Roberto, alvo de tiros dentro da residência.
Ainda conforme a testemunha, os homens encapuzados retiraram o corpo de Paulo Roberto da residência. A PM encontrou o corpo de Paulo Roberto dentro de um carro Ford Ka branco, que pertencia à vítima, e também foi alvo de vários disparos. 
A Polícia Militar disse, em nota, que em patrulhamento pelo local, militares localizaram um homem alvejado dentro de um veículo, já em óbito. Segundo testemunhas, após atirarem contra a vítima, os suspeitos do crime levaram o corpo de Paulo Roberto de volta para o carro em que ele estaria anteriormente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e disse que "até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
A corporação destacou que a população pode colaborar com informações ligando para o Disque-Denúncia 181, ou denunciando pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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