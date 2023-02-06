Homem é morto a tiros no meio da rua em Ilha da Conceição

Um homem, que não teve a identidade informada, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (6) no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Imagens que circularam pelas redes sociais mostravam a vítima caída no chão, no meio da rua.
A Polícia Militar informou que foi acionada por uma pessoa que, após ouvir disparos na região, viu o homem caído no local. Ninguém soube informar quem teria cometido o crime e qual a motivação.
Nos aplicativos de mensagens, chegou a rodar a informação de que uma escola na região, a Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Leonel de Moura Brizola, teria liberado os alunos mais cedo por causa do crime. Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha negou a informação.
"Nesta segunda-feira de volta às aulas, algumas viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha auxiliaram na entrada e na saída dos alunos de algumas unidades. A UMEF Leonel de Moura Brizola foi uma dessas unidades. Em relação à liberação dos alunos, eles foram liberados mais cedo devido à semana de adaptação. Vale ressaltar que os pais já estavam cientes", informou a administração municipal.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.