Homem é morto a tiros no meio da rua em Ilha da Conceição

"Nesta segunda-feira de volta às aulas, algumas viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha auxiliaram na entrada e na saída dos alunos de algumas unidades. A UMEF Leonel de Moura Brizola foi uma dessas unidades. Em relação à liberação dos alunos, eles foram liberados mais cedo devido à semana de adaptação. Vale ressaltar que os pais já estavam cientes", informou a administração municipal.