Homem é morto a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha

Homem é morto a tiros em rua no bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um homem foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (3) no meio de uma rua do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na Grande Vitória. Nenhum suspeito do crime foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava sem documentos e próximo ao seu corpo tinham várias cápsulas de munição e um soco-inglês. A suspeita é de que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e tinha dívidas com traficantes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML).

A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.