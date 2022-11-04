Homem é morto a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (3) no meio de uma rua do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na Grande Vitória. Nenhum suspeito do crime foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, o homem estava sem documentos e próximo ao seu corpo tinham várias cápsulas de munição e um soco-inglês. A suspeita é de que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e tinha dívidas com traficantes.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML).
A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Com informações do G1ES