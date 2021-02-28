Homem é morto a tiros no bairro Boa Vista II, em Vila Velha

"Eu não vi como foi, mas estava perto do local. Ele foi morto a tiros e estava bem machucado, parecia que ele já tinha apanhado", contou uma pessoa que teve a identidade preservada por motivos de segurança. "Amanhã nem sabemos como vai ser, porque tudo aconteceu na rua que as crianças usam para ir à escola", completou.

Na manhã desta segunda-feira (01), a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.