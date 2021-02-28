Homem é morto a tiros no bairro Boa Vista II, em Vila Velha

A tarde deste domingo (26) de alguns moradores de Vila Velha foi brutalmente marcada por um assassinato: um homem foi morto a tiros, no meio da rua, próximo à praça do bairro Boa Vista II. De acordo com quem estava na região, o crime aconteceu por volta das 14h40, e a vítima aparentava ser jovem.
"Eu não vi como foi, mas estava perto do local. Ele foi morto a tiros e estava bem machucado, parecia que ele já tinha apanhado", contou uma pessoa que teve a identidade preservada por motivos de segurança. "Amanhã nem sabemos como vai ser, porque tudo aconteceu na rua que as crianças usam para ir à escola", completou.
Por meio de nota, a Polícia Militar se limitou a confirmar o homicídio por arma de fogo no bairro Boa Vista II. Já a Polícia Civil informou que ocorrência ainda estava em andamento por volta das 15h e que, por isso, não tinha detalhes para passar no momento.
POLÍCIA
Na manhã desta segunda-feira (01), a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.