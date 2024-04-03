Homem é morto a tiros na frente da família em Iúna

Homens encapuzados entraram na residência e executaram um homem a tiros em Iúna Crédito: Polícia Militar

Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de casa, onde também estavam a companheira e o padrasto. O crime foi registrado na localidade de Recreio, em Iúna , na Região do Caparaó, na noite de terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência, cometeram o crime e fugiram após o fato.

A mulher da vítima, de 18 anos, contou que eles estavam morando em Itaoca, em Itapemirim, e que retornaram para Iúna, no domingo (31) para passar uns dias com o padrasto do companheiro.

Aos militares, ela ainda contou que no momento do crime, o companheiro estava arrumando o quarto para dormir quando, ouviu um barulho e viu dois homens encapuzados e trajando calça e jaqueta, dentro da sala. Ela conta que gritou que a casa tinha sido invadida. Os homens dispararam várias vezes contra ele.

A mulher tentou estancar o sangramento, porém, os homens voltaram e realizaram mais disparos. Ela contou que se escondeu, esperou os homens saírem e logo depois saiu para pedir ajuda.