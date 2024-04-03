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Homem é morto a tiros na frente da família em Iúna

Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência, cometeram o crime e fugiram após o homicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 abr 2024 às 14:34

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 14:34

Homem é morto a tiros na frente da família em Iúna
Homens encapuzados entraram na residência e executaram um homem a tiros em Iúna Crédito: Polícia Militar
Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de casa, onde também estavam a companheira e o padrasto. O crime foi registrado na localidade de Recreio, em Iúna, na Região do Caparaó, na noite de terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência, cometeram o crime e fugiram após o fato.
A mulher da vítima, de 18 anos, contou que eles estavam morando em Itaoca, em Itapemirim, e que retornaram para Iúna, no domingo (31) para passar uns dias com o padrasto do companheiro.
Aos militares, ela ainda contou que no momento do crime, o companheiro estava arrumando o quarto para dormir quando, ouviu um barulho e viu dois homens encapuzados e trajando calça e jaqueta, dentro da sala. Ela conta que gritou que a casa tinha sido invadida. Os homens dispararam várias vezes contra ele.
A mulher tentou estancar o sangramento, porém, os homens voltaram e realizaram mais disparos. Ela contou que se escondeu, esperou os homens saírem e logo depois saiu para pedir ajuda.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Iúna e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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