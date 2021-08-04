Homem é morto a tiros em rua do polo de moda da Glória, em Vila Velha

Na imagem é possível ter noção do movimento que havia na Glória no momento do crime

Em imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, a vítima aparece vestida com bermuda branca, camiseta vermelha e chinelos pretos. O corpo ficou estirado sobre uma faixa de pedestre. Nas fotos também é possível ver uma poça de sangue na região da cabeça e mais de dez pessoas ao redor.