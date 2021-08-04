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À luz do dia

Homem é morto a tiros em rua do polo de moda da Glória, em Vila Velha

Homicídio aconteceu nesta quarta-feira (4), em um dos principais bairros comerciais da cidade; nenhum suspeito foi detido até o momento

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:55

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 ago 2021 às 15:55
Na imagem é possível ter noção do movimento que havia na Glória no momento do crime
Na imagem é possível ter noção do movimento que havia na Glória no momento do crime Crédito: Leitor | A Gazeta
Em um dos principais centros comerciais de Vila Velha e em plena luz do dia, um homem foi assassinado a tiros. O homicídio aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (4), no meio de uma rua do bairro Glória. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, ele já estava sem vida. O nome dele não foi divulgado.
Em imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta, a vítima aparece vestida com bermuda branca, camiseta vermelha e chinelos pretos. O corpo ficou estirado sobre uma faixa de pedestre. Nas fotos também é possível ver uma poça de sangue na região da cabeça e mais de dez pessoas ao redor.
Polícia Civil informou que o cadáver foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exame que apontará a causa da morte e será liberado por familiares. Até o meio da tarde desta quarta-feira (4), nenhum suspeito de ter cometido o assassinato havia sido detido.
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Outros detalhes sobre o fato não foram passados. Quem tiver qualquer informação sobre o caso deve registrá-la por meio dos canais do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

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