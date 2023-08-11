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Violência

Homem é morto a tiros em porta de barbearia em Vila Velha

Testemunhas contaram que a vítima estava em uma barbearia quando um carro parou na calçada e alguém chamou pelo jovem. Assim que saiu do estabelecimento, o rapaz foi atingido pelos disparos
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 ago 2023 às 21:28

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 21:28

Filipe Odair Santos da Silva, de 24 anos
Filipe Odair Santos da Silva, de 24 anos foi morto a tiros Crédito: Acervo Pessoal
Um jovem de 24 anos - identificado como Filipe Odair Santos da Silva - foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (10), no bairro Santa Clara, em Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime. 
De acordo com informações de testemunhas, Filipe estava em uma barbearia quando um carro parou na calçada e alguém chamou pelo jovem. Assim que saiu do estabelecimento, ele foi atingido pelos disparos e morreu na hora.
As polícias Militar e Civil foram acionadas, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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