Homem é morto a tiros em porta de barbearia em Vila Velha

Um jovem de 24 anos - identificado como Filipe Odair Santos da Silva - foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (10), no bairro Santa Clara, em Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
De acordo com informações de testemunhas, Filipe estava em uma barbearia quando um carro parou na calçada e alguém chamou pelo jovem. Assim que saiu do estabelecimento, ele foi atingido pelos disparos e morreu na hora.
As polícias Militar e Civil foram acionadas, mas não houve retorno até a publicação deste texto.