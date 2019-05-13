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Violência

Homem é morto a tiros dentro de casa no interior de Linhares

O crime foi por volta das 23h deste domingo (12) em Patrimônio do Guaxe

Publicado em 

13 mai 2019 às 14:08

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 14:08

O corpo de Joanito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem identificado como Joanito Pinto Leite, de 26 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa, na região de Patrimônio do Guaxe, na Zona Rural de Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 23h deste domingo (12) e assustou os moradores da comunidade.
Segundo informações da Polícia Militar, Joanito e a esposa estavam dormindo quando um homem bateu na porta chamando pelo nome da vítima. Assim que foi atender, Joanito deparou-se com o suspeito e os dois começaram uma discussão. Nesse momento, o criminoso efetuou vários disparos contra a vítima, que não resistiu e morreu.
Equipes da Perícia da Polícia Civil estiveram no local e constataram que Joanito foi atingido por quatro tiros na região da cabeça. Segundo a polícia, o assassino usou uma arma calibre .22. O corpo de Joanito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Homem é morto a tiros dentro de casa no interior de Linhares
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi preso e que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A PC ressaltou que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Qualquer contribuição que ajude na identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.
 

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