Homem é morto a tiros dentro de casa no interior de Linhares

Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi preso e que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A PC ressaltou que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Qualquer contribuição que ajude na identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.