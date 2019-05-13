Segundo informações da Polícia Militar, Joanito e a esposa estavam dormindo quando um homem bateu na porta chamando pelo nome da vítima. Assim que foi atender, Joanito deparou-se com o suspeito e os dois começaram uma discussão. Nesse momento, o criminoso efetuou vários disparos contra a vítima, que não resistiu e morreu.
Equipes da Perícia da Polícia Civil estiveram no local e constataram que Joanito foi atingido por quatro tiros na região da cabeça. Segundo a polícia, o assassino usou uma arma calibre .22. O corpo de Joanito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Homem é morto a tiros dentro de casa no interior de Linhares
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi preso e que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A PC ressaltou que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Qualquer contribuição que ajude na identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.